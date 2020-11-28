Раскрыто, кто получит двойную пенсию в декабре

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В декабре некоторым пожилым гражданам начислят пенсию за два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Россияне, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре получат двойную выплату. Пожилым гражданам переведут сумму за январь из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками.

«График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников, которые продлятся с 1 по 10 января 2021 года. Пожилые граждане, чьи выплаты должны осуществляться в эти дни, получат суммы сразу за два месяца», — пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что за январь пенсионеры получат выплаты с 25 по 31 декабря. Те, кто ждут выплат после 9-го числа получат пенсию вовремя.

Ранее стало известно, что российские медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители выбрали размер желаемой пенсии в 40-50 тысяч рублей в месяц, пишет «Национальная система новостей». А в разговоре с URA.RU экономист Константин Юрченко заявил, что России понадобится около 25 лет, чтобы перейти на накопительную пенсионную систему.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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