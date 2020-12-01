Возможная прибыль единственного поставщика вакцин может составить 7,5 млрд в год, считает Сергей Шуляк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Структура «Сбера» — «Иммунотехнологии» — может стать единственным поставщиком вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказал близкий к этой компании источник и подтвердил гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

«С предложением наделить „Иммунотехнологии“ статусом единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках в ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину. <…>. [В письме] утверждается, что компания обладает „всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков“», — пишет газета «Ведомости», в распоряжении которой оказался документ.

Так же там говорится, что Минздрав уже разработал проект распоряжения правительства о наделении компании статусом единого поставщика. В письме Мурашко просит Мишустина дать поручение Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе согласовать проект в короткие сроки. В министерстве финансов изданию подтвердили, что проект распоряжения правительства поступил на рассмотрение. Ведомство уже направило в кабмин свои замечания. Какие именно — собеседник не уточнил. Представители Минпромторга и ФАС на запрос журналистов не ответили, а в «Сбере», «Иммунотехнологиях» и правительстве от комментариев отказались.

Сергей Шуляк в беседе с изданием усомнился в том, что правительство сделает компанию единственным поставщиком. Есть и другие желающие, которые попытаются добиться этого статуса. Ранее он подсчитывал, что ежегодная потребность государства в вакцине может составить около 70 млн доз. Размер госзаказа может достигать 50 млрд рублей. Наценка в среднем составляет 15%, а значит, единый поставщик сможет зарабатывать около 7,5 млрд в год.

ООО «Иммунотехнологии», по информации «СПАРК-Интерфакса», было зарегистрировано в мае. Юрлицо на 100% принадлежит компании «Цифровые активы» — «дочке» «Сбера».