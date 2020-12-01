01 декабря 2020

Дети в России могут остаться без подарков в Новый год из-за COVID

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Россиян предупредили о возможном дефиците детских игрушек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России может возникнуть дефицит импортных игрушек в преддверие Нового года. Об этом предупредили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Представители бизнеса написали письмо в Федеральную таможенную службу. Из-за пандемии коронавируса импортеры не успели ввести в Россию необходимый объем товаров. Обычно уже в сентябре на складах компаний есть необходимый предновогодний запас. В этом году его не сформировали. «Зарубежные производители, лидером среди которых является КНР, ограничили производство еще в феврале, на протяжении нескольких месяцев заводы стояли. После того как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объем продукции требовался покупателю», — приводят «Известия» слова президента Ассоциации Антонины Цицулиной.

Однако директор Института стратегического анализа Игорь Николаев уверен, что дефицит детских игрушек не станет острой проблемой. По его словам, уже с октября в торговых сетях и магазинах из-за экономического кризиса снизился покупательский спрос. И в декабре ситуация навряд ли измениться, заключил Николаев.

Ранее психологии посоветовали родителям придумать с детьми общие занятия, чтобы не создать поднять новогоднее настроение на фоне ограничений, передает телеканал 360. По подсчетам экономистов, себестоимость живой ели и новогодних украшений в среднем обойдется россиянам в 3350 рублей, уточняет агентство Nation News. Также в этом году на 15-20% выросли траты россиян на новогодние товары.

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