Айна Якупова может стать депутатом Пермской городской думы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Сергей Богуславский еще не отказался от мандата и не перешел на работу в мэрию, а его место в думе уже пытаются занять. Об этом рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Члена реготделения «Опоры России» Айну Якупову называют основным претендентом на кресло Богуславского.

«Якупова сама хочет стать депутатом. Это ее шанс и практически гарантия переизбрания в 2021 году. За нее уже попросили [бывший бизнес-омбудсмен Анатолий] Маховиков и [вице-президент „Опоры России“ Роман] Водянов», — сообщил URA.RU инсайдер. При этом даже если Богуславский сложит с себя полномочия депутата передать мандат Якуповой просто так нельзя.

В 2016 году Богуславский был избран депутатом от «Единой России», где после него в списке идет врач-рентгенолог Андрей Каячев. «Соответственно, Каячев, как технический кандидат из народа, должен отказаться от депутатства. Тогда мандат будет плавающим и его могут отдать нужному человеку», — уточнил URA.RU инсайдер.

Якупова не стала отвечать на вопросы корреспондента URA.RU. Маховиков подтвердил указанную информацию. «Исходя из того, что она имеет опыт парламентской работы в рамках молодежного парламента, гордумы и законодательного собрания и является порядочным и достойным человеком, я вновь рекомендовал рассмотреть ее кандидатуру», — пояснил URA.RU он. Пресс-секретарь Водянова Диана Закирова не подтвердила информацию о лоббировании интересов Якуповой. «Деятельность „Опоры России“ направлена, в первую очередь, на поддержку предпринимателей и никак не связана с политикой», — уточнила она. Контактами Богуславского и Каячева редакция не располагает.