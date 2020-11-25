25 ноября 2020
24 ноября 2020

Депутат пермской думы станет заместителем главы города

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Пермь, богуславский сергей
Сергей Богуславский перейдет в администрацию Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат гордумы Перми Сергей Богуславский может занять пост вице-мэра Перми. Сейчас первым заместителем главы города является Виктор Агеев. Предполагается, что кадровое назначение состоится после ухода с должности главы города Дмитрия Самойлова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии.

«Самойлов еще несколько месяцев назад предлагал назначить Богуславского на должность первого заместители [главы города]. Эта идея озвучивалась губернатору. Богуславскому хотели отдать транспортный блок, но поскольку его уже курирует Анатолий Дашкевич, то, вероятнее всего, Богуславский будет отвечать за экономику», — пояснил источник. В пресс-службе городской администрации данную информацию оставили без комментариев.

Источник, знакомый с ситуацией, назвал появление Богуславского на руководящей позиции в мэрии, «очередным усилением позиций председателя совета директоров ГК „Ренова“ Виктора Вексельберга».

Богуславский работал в администрации Перми в период с 1998 по 2002 годы. Сейчас в гордуме он возглавляет комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Ранее стало известно, что мэрию Перми покинет заместитель главы города Лариса Ведерникова. Она возглавит министерство по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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