Как избежать раннего старения из-за коронавируса. Объяснение врача-инфекциониста

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Избавиться от последствий коронавируса поможет только полноценное лечение Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С последствиями в виде раннего старения организма поможет разобраться комплексное лечение, но лучше защищаться не от них, а от самой инфекции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась главный инфекционист Челябинска, заведующая инфекционным отделением горбольницы №8 Екатерина Стенько.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что последствием даже легкой формы COVID-19 стоит считать преждевременное старение организма. В частности даже у молодых пациентов проявляются заболевания печени и поджелудочной железы, характерные для пожилого возраста.

Стенько рассказала, что коронавирус — это, по сути, генерализованный васкулит (заболевание, поражающие стенки артерий и сосудов). Она отметила, что последствия коронавируса, названные Барановой, возможны, как и после любого другого тяжелого инфекционного заболевания. «Но это все пока на уровне предположений. Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий [поможет] только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций», — подчеркнула инфекционист.

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что в нескольких субъектах России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом, передает «Утро.ру». По ее словам, давать окончательные прогнозы по эпидситуации в стране очень сложно, так как до сих пор не изучены все особенности новой инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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