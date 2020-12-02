С последствиями в виде раннего старения организма поможет разобраться комплексное лечение, но лучше защищаться не от них, а от самой инфекции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась главный инфекционист Челябинска, заведующая инфекционным отделением горбольницы №8 Екатерина Стенько.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что последствием даже легкой формы COVID-19 стоит считать преждевременное старение организма. В частности даже у молодых пациентов проявляются заболевания печени и поджелудочной железы, характерные для пожилого возраста.
Стенько рассказала, что коронавирус — это, по сути, генерализованный васкулит (заболевание, поражающие стенки артерий и сосудов). Она отметила, что последствия коронавируса, названные Барановой, возможны, как и после любого другого тяжелого инфекционного заболевания. «Но это все пока на уровне предположений. Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий [поможет] только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций», — подчеркнула инфекционист.
Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что в нескольких субъектах России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом, передает «
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