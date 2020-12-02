В России узаконили ношение масок в магазинах

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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, люди в масках, магазин
Посетителя без маски имеют право не обслуживать Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В магазинах теперь официально имеют право не продавать товар покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты. Верховный суд вынес такое решение по иску Смоленского центра права и социологии, который оспаривал соответствующие рекомендации Минпромторга.

«В случае несогласия посетителя исполнять такие требования представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе», — сообщается в решении суда. Также представитель организации имеет право вызвать сотрудников полиции для пресечения нарушения.

Однако вначале магазинам рекомендуется проинформировать посетителя. «Представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима», — уточняется в документе.

При этом в Москве ежедневно выявляют около трех тысяч нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах и других общественных местах, пишет RT. При этом самым надежным средством защиты органов дыхательных путей является респиратор, однако их нужно правильно выбрать, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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