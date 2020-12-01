В свердловские больницы распределили вакцину от коронавируса

Вакцину готовятся принять в больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские больницы готовятся принять партию вакцины от коронавируса. Такой вывод можно сделать из документа, опубликованного на сайте регионального минздрава.

Согласно приказу, подписанному главой минздрава Андреем Карловым, между 18 свердловскими больницами будет распределено 3730 доз. В больницы городских округов области поступит по 177 доз вакцины. В Екатеринбурге СОБ №2 получит 100 доз, ЦГБ №3 — 211 доз препарата. Еще три городские больницы (№14, №24, №40) получат по 311 доз вакцины. Согласно документу, больницы должны быть готовы принять вакцину с 1 декабря.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщал, что в первую очередь вакцинировать будут медиков, которые работают в «красных зонах» больниц. Приоритетом также будут пользоваться врачи, полицейские и другие работники, которые находятся в «группе риска».