Названы финалисты конкурса на должность главы депспорта ХМАО

Окончательное решение о кандидатуре главы депспорта остается за губернатором ХМАО Натальей Комаровой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с финалистами конкурса на должность окружного директора департамента физической культуры и спорта. Среди них оказались Софья Конух, которая сейчас исполняет обязанности руководителя депспорта и глава администрации города Кирово-Чепецк (Кировская область) Михаил Шинкарев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей.

Решение о том, что эти кандидаты стали финалистами, было принято по итогам заседания комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы при губернаторе ХМАО с участием экспертов с сфере управления. Конух и Шинкарев набрали больше баллов, чем остальные участники конкурса.

Глава региона акцентировала внимание кандидатов на том, что через год руководителю департамента предстоит публично отчитаться о том, что было сделано в соответствии с теми программами, которые они представляли на суд экспертов и общественников. И добавила: «Сейчас это больше для меня испытание, чем для вас, потому что мне нужно принять решение». Окончательное решение о кандидатуре главы депспорта губернатор ХМАО примет с учетом прошедшего собеседования.

Ранее URA.RU сообщало, что на пост главы депспорта в ХМАО претендовало 15 человек. По ходу отбора возник скандал из-за новых рекомендаций Минспорта: согласно документу на эту должность не мог претендовать чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко, поскольку ранее он был пойман на допинге. Однако титулованный спортсмен все-таки был допущен к участию в конкурсе.