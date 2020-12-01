У жителей Тобольска появились новые строчки в коммунальных счетах

Жителей Тобольска удивило обновление коммунальных услуг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителей Тобольска смутили новые квитанции по оплате услуг ЖКХ, в которых появилось сразу пять новых пунктов, которых раньше никогда не было. Об этом URA.RU рассказала местная жительница, получившая обновленную квитанцию. Там, в частности, указано, что она должна оплачивать вывоз и утилизацию ртутьсодержащих ламп и горячую воду в подъезде.

«Помимо огромных сумм, которые мне необходимо выплачивать, в квитанции появилось несколько новых строчек. Теперь есть отдельная услуга по вывозу и утилизации ртутьсодержащих ламп. Кроме того, появились счета для коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании дома (холодная, горячая вода, тепло и электроэнергия)», — уточняет тоболячка.

Такие изменения обсуждают и в одном из городских пабликов «Типичный Тобольск», где активно критикуют появившуюся услугу по санитарному содержанию детских площадок. «У нас детскую площадку даже не чистят, зато как-то поддерживают санитарное состояние», — заявляет Наталья Бархатова. «Были бы они, эти площадки, чтоб деньги за них брать», — считает Оксана Максимова. «Сначала надо сделать детские площадки обустроить, а потом драть деньги», — высказывает свое мнение Юлия Циренова.

В пресс-службе Тобольска агентству пояснили, что содержание детских площадок уже давно тарифицировано и все, кто участвует в программе благоустройства предупреждаются о том, что площадка будет содержаться круглогодично. «Из тех, кто занимается утилизацией ртутных ламп, на данный момент, нам известна только УК „Жилград“. Возможно, есть и другие компании, но эту информацию необходимо уточнять», — добавили в администрации.