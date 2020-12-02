Ситуация, возникшая в Белоруссии во время выборов и после них, не могла не вызывать у России обеспокоенности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии Совета ОДКБ, которая прошла 2 декабря по видеосвязи.
«Беспокоит вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и т. д.», — цитируют Владимира Путина РИА Новости. В ходе той же сессии ОДКБ 2 декабря Лукашенко заявил, что Польша и ряд других сопредельных государств вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.
9 августа в РБ прошли выборы президента. По официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Однако сразу после оглашения результатов в стране начались массовые протестные выступления, передает RT.
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