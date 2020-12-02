Путин обеспокоен ситуацией в Беларуси

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Ситуация, возникшая в Белоруссии во время выборов и после них, не могла не вызывать у России обеспокоенности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии Совета ОДКБ, которая прошла 2 декабря по видеосвязи.

«Беспокоит вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и т. д.», — цитируют Владимира Путина РИА Новости. В ходе той же сессии ОДКБ 2 декабря Лукашенко заявил, что Польша и ряд других сопредельных государств вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.

9 августа в РБ прошли выборы президента. По официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Однако сразу после оглашения результатов в стране начались массовые протестные выступления, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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