Россияне не получат накопительную часть пенсии до 2023 года

Выплаты накопительной части пенсии россиян будут приостановлены до 2023 года. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
«Документ продлевает положение этой нормы (о заморозке накопительной части пенсии — прим. ред.) до конца 2023 года», — передает РИА «Новости». Отмечается, что размер индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется. Он составляет 16%. Этот закон не уменьшает объем прав пенсионеров в России, добавили в Совфеде.
Россияне отчисляют 6% заработной платы в накопительную часть пенсии. Эта норма введена в 2014 году. Действующее законодательство продлевает порядок отчислений до 2021 года. 26 ноября этот законопроект приняла Госдума, передает телеканал 360. Также Совет Федерации одобрил изменение системы выплат накопительной пенсии.
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