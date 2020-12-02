Топовый вирусолог МГУ призвал не закрывать рестораны в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Винный ужин в ресторане ASADO. Екатеринбург, бокал, ресторан, вино, ресторан ASADO, asado, асадо
Алексей Аграновский считает, что закрывать рестораны в новогоднюю ночь бессмысленно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Не стоит ограничивать работу российских ресторанов в Новый год, потому что это не поможет остановить пандемию коронавируса. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

«Не надо запрещать ресторанам работать после 23.00 часов. Это ничего не дает и портит настроение россиянам», — рассказал Аграновский. Также вирусолог посоветовал не отменять новогодние елки. По его словам, введение дополнительных коронавирусных ограничений бесполезно, потому что в городах работает метро и другой общественный транспорт, который служит источником заражений.

Аграновский подчеркнул, что смертность от коронавируса составляет лишь 0,8%. «Это неприятная инфекция, надо относиться к ней серьезно, но без энтузиазма. Это не чума», — рассказал он. Вирусолог посоветовал россиянам носить защитные маски и избегать больших скоплений людей. При этом отказываться от празднования Нового года нельзя, уверен он.

Ранее Аграновский рассказал URA.RU, что коронавирус изучен не до конца и может вызывать новые осложнения. Медики Московской области обнаружили иммунитет к коронавирусу у 22,8% обследованных россиян, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...