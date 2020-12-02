Топовый вирусолог МГУ призвал не закрывать рестораны в Новый год

Не стоит ограничивать работу российских ресторанов в Новый год, потому что это не поможет остановить пандемию коронавируса. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.
«Не надо запрещать ресторанам работать после 23.00 часов. Это ничего не дает и портит настроение россиянам», — рассказал Аграновский. Также вирусолог посоветовал не отменять новогодние елки. По его словам, введение дополнительных коронавирусных ограничений бесполезно, потому что в городах работает метро и другой общественный транспорт, который служит источником заражений.
Аграновский подчеркнул, что смертность от коронавируса составляет лишь 0,8%. «Это неприятная инфекция, надо относиться к ней серьезно, но без энтузиазма. Это не чума», — рассказал он. Вирусолог посоветовал россиянам носить защитные маски и избегать больших скоплений людей. При этом отказываться от празднования Нового года нельзя, уверен он.
Ранее Аграновский рассказал URA.RU, что коронавирус изучен не до конца и может вызывать новые осложнения. Медики Московской области обнаружили иммунитет к коронавирусу у 22,8% обследованных россиян, передает телеканал 360.
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