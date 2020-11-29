29 ноября 2020

Россиянам грозят новые последствия коронавируса. Заявление доктора биологических наук

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Коронавирус остается не до конца изученной инфекцией и грозит переболевшим новыми осложнениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с новыми пока не диагностированными последствиями инфекции, так как сам вирус не до конца изучен. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

«Широкая симптоматика коронавируса связана с его свойствами. Все вирусы разные. Этот, по тем данным, которыми мы располагаем, обладает достаточно широкой способностью поражать разные ткани, включая нервные. Отсюда все эти возможные эффекты», — рассказал Аграновский.

Профессор подчеркнул, что на данный момент неизвестна вся симптоматика вируса, как и его возможные долгосрочные последствия. «Можно осторожно сказать, что у него широкий спектр мишеней в организме человека», — добавил он.

Знания других вирусов, по словам Аграновского, не дают представления о симптоматике новой инфекции. Он подчеркнул, что все вирусы разные по структуре генома. Многие из них, в отличие от коронавируса, нацелены на конкретную ткань в организме человека.

Ранее российские неврологи диагностировали новый симптом у переболевших коронавирусом. По их словам, некоторые пациенты жалуются на сложности при ориентировании в пространстве, а также на нарушения других когнитивных функций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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