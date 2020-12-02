Нурмагомедов назвал сумму, чтобы возобновить карьеру в UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший спортивную карьеру, допустил, что может задуматься о возвращении в октагон, если ему предложат 100 миллионов долларов. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.
Во время общения с журналистами, Хабиб начал размышлять о том, что ему предложит глава UFC Дана Уайт за возобновление карьеры. «Как говорится: лошадь не бегает, пока осел не выиграет. Аварская поговорка. Ослы даже не принимают участие там, где лошади бегают. У меня нет такого интереса с ними там бегать и так далее. Если деньги там… Ты прикинь тебе 100 млн долларов предлагают. Вот это уже проблема», — заявил Нурмагомедов.
По словам россиянина, его будет главе UFC будет сложно его удивить выбором соперника. В связи с чем для Нурмагомедова нет спортивного интереса возвращаться в октагон. Он подчеркнул, что у него нет планов возобновлять карьеру.
25 октября Нурмагомедов одолел американского бойца Джастина Гэтжи. Это стало его 29-й победой подряд на профессиональном уровне. После этого он завершил карьеру. Глава UFC Дана Уайт в общении с журналистами несколько раз говорил о том, что Хабибу надо передумать и вернуться в октагон, пишет «Национальная служба новостей».
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