Нурмагомедов назвал сумму, чтобы возобновить карьеру в UFC

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в конце октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший спортивную карьеру, допустил, что может задуматься о возвращении в октагон, если ему предложат 100 миллионов долларов. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Во время общения с журналистами, Хабиб начал размышлять о том, что ему предложит глава UFC Дана Уайт за возобновление карьеры. «Как говорится: лошадь не бегает, пока осел не выиграет. Аварская поговорка. Ослы даже не принимают участие там, где лошади бегают. У меня нет такого интереса с ними там бегать и так далее. Если деньги там… Ты прикинь тебе 100 млн долларов предлагают. Вот это уже проблема», — заявил Нурмагомедов.

По словам россиянина, его будет главе UFC будет сложно его удивить выбором соперника. В связи с чем для Нурмагомедова нет спортивного интереса возвращаться в октагон. Он подчеркнул, что у него нет планов возобновлять карьеру.

25 октября Нурмагомедов одолел американского бойца Джастина Гэтжи. Это стало его 29-й победой подряд на профессиональном уровне. После этого он завершил карьеру. Глава UFC Дана Уайт в общении с журналистами несколько раз говорил о том, что Хабибу надо передумать и вернуться в октагон, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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