Российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC-254 в Абу-Даби. Американец сдался после удушающего приема Нурмагомедова в начале второго раунда.
Сразу после этого он заплакал. Спортсмен заявил, что это был его последний бой. «Это был мой последний бой… Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», — сказал он, призвав всех беречь своих родных.
Последним соперником Хабиба до Гэтжи был Дастин Пуарье. Российский боец одолел его в сентябре 2019 года. Нурмагомедов одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах, не проиграв в поединках ни разу. Он впервые защитил титул без поддержки отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом этого года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.
Respect. #UFC254 pic.twitter.com/pgS1YhI2CF— UFC (@ufc) October 24, 2020
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