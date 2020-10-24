24 октября 2020

Нурмагомедов заплакал после победы над Гэтжи. «Это был последний бой». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Хабиб Нурмагомедов сохранил чемпионский пояс UFC в лёгком весе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC-254 в Абу-Даби. Американец сдался после удушающего приема Нурмагомедова в начале второго раунда.

Сразу после этого он заплакал. Спортсмен заявил, что это был его последний бой. «Это был мой последний бой… Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», — сказал он, призвав всех беречь своих родных.

Последним соперником Хабиба до Гэтжи был Дастин Пуарье. Российский боец одолел его в сентябре 2019 года. Нурмагомедов одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах, не проиграв в поединках ни разу. Он впервые защитил титул без поддержки отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом этого года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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