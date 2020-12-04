Свердловские ФПГ за год продали меди на четверть бюджета региона

Предприятия Уральского федерального округа за январь—сентябрь 2020 года вывезли за границу необработанную медь на 78,32 млрд рублей. Большую часть экспорта составил цветной металл из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
«Экспорт необработанной меди предприятиями УрФО в январе — сентябре 2020 года составил 1,1 млрд долларов (или 5,2% от экспорта всех товаров). 80% экспорта (881,8 млн долларов) пришлось на предприятия Свердловской области, 17% (170 млн долларов) — Челябинской», — уточнил руководитель ведомства.
При пересчете на среднегодовой курс доллара к рублю в 2020 году (71,2 рубля за доллар), из Свердловской области было вывезено меди на 62,78 млрд рублей. При этом областной бюджет на 2020 год составлял 260 млрд рублей.
Если переводить экспортированный металл в объем, то за 9 месяцев 2020 года из УрФО было продано за рубеж 185,2 тысячи тонн меди. Из них 84% объема (155,1 тысяч тонн) пришлось на предприятия Свердловской области, 16% (30, 1 тысяч тонн) — Челябинской. «По сравнению с аналогичным периодом 2019 года весовой объем экспорта вырос на 57,7% за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья на 58,6%», — рассказал глава Уральского таможенного управления. Основными экспортерами за этот период стали АО «Уралэлектромедь» (УГМК), Кыштымский медеэлектролитный завод (РМК), ООО «СВ-Металл-групп», РМК и Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов.
Эксперты прогнозировали, что доходы крупнейших медных производственных компаний Урала могут значительно увеличиться по итогам 2020 года по сравнению с 2019-м. Причина — рекордный рост цен цветного металла на международных биржах. Холдинги цветной металлургии являются ключевыми для Среднего и Южного Урала.
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