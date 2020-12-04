На границе России и Украины произошел бой

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, бронежилет, автомат, разгрузка, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, спецназ, задержание, кто, контр-террористическая операция, специальный отряд быстрого реагирования
На территорию России пытались проникнуть вооруженные люди Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несколько вооруженных неизвестных пытались проникнуть в Россию с территории Украины. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«Несколько вооруженных людей попытались перейти российскую границу из Украины», — передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. Преступники открыли огонь при попытке их задержать.

Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Один из преступников был застрелен пограничниками. Еще двое скрылись на территории Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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