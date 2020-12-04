На границе России и Украины произошел бой

На территорию России пытались проникнуть вооруженные люди
Несколько вооруженных неизвестных пытались проникнуть в Россию с территории Украины. Об этом сообщает ФСБ РФ.
«Несколько вооруженных людей попытались перейти российскую границу из Украины», — передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. Преступники открыли огонь при попытке их задержать.
Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Один из преступников был застрелен пограничниками. Еще двое скрылись на территории Украины.
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