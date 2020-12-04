Жителям ХМАО объяснили последствия самолечения от коронавируса

Жителей ХМАО предупреждают, что самостоятельное лечение коронавируса может привести к смерти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей ХМАО предупредили, что самолечение коронавируса может привести к смерти. Обращение врача опубликовала администрация Советского района на официальной странице в инстаграме.

«Кто-то начал принимать витамины, чтобы укрепить иммунитет, кто-то закупился лекарственными препаратами. Часто антибиотики пьют для профилактики, „на всякий случай“. Однако врачи предупреждают, что эти препараты при вирусной инфекции как минимум не помогут, а как максимум — могут привести к тяжелейшим осложнениям и даже смерти», — публикует администрация предупреждение врачей.

Врач-пульмонолог Татьяна Фадеева также добавила, что самолечение антибиотиками может привести к осложнениям при развитии тяжелой формы коронавируса. «Врачи будут вынуждены сменить антибиотики на препараты более широкого спектра действия, что может ухудшить общее самочувствие пациента», — объяснила Фадеева.

Ранее URA.RU писало, что в аптеках ХМАО не хватает лекарств. Дефицит появился из-за того, что жители округа закупаются про запас.