04 декабря 2020
03 декабря 2020

Жителям ХМАО объяснили последствия самолечения от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей ХМАО предупреждают, что самостоятельное лечение коронавируса может привести к смерти Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жителей ХМАО предупредили, что самолечение коронавируса может привести к смерти. Обращение врача опубликовала администрация Советского района на официальной странице в инстаграме.

«Кто-то начал принимать витамины, чтобы укрепить иммунитет, кто-то закупился лекарственными препаратами. Часто антибиотики пьют для профилактики, „на всякий случай“. Однако врачи предупреждают, что эти препараты при вирусной инфекции как минимум не помогут, а как максимум — могут привести к тяжелейшим осложнениям и даже смерти», — публикует администрация предупреждение врачей.

Врач-пульмонолог Татьяна Фадеева также добавила, что самолечение антибиотиками может привести к осложнениям при развитии тяжелой формы коронавируса. «Врачи будут вынуждены сменить антибиотики на препараты более широкого спектра действия, что может ухудшить общее самочувствие пациента», — объяснила Фадеева.

Ранее URA.RU писало, что в аптеках ХМАО не хватает лекарств. Дефицит появился из-за того, что жители округа закупаются про запас.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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