В ХМАО игнорируют жалобы жителей на дефицит лекарств

Жители ХМАО жалуются на дефицит лекарств от коронавируса в аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО обратили внимание на высокие цены и дефицит лекарств от коронавируса в аптеках округа. Некоторые считают, что дефицит появился из-за того, что жители округа боятся остаться без лекарств, и закупаются про запас. Об этом они пишут в социальных сетях.

«Где взять левофлоксацин, если поражение лёгких 50%? В город его нет, несмотря на информацию, размещенную на сайте „Лек-инфо“ (Единая справочная аптек — прим. ред.)», — пишет Наталья Тихонова. «Реально паника из-за тех, кто сам себе диагнозы ставит. И лекарств в аптеках нахватали паникеры эти», — возмущается анонимный пользователь. «Медицинские работники на гране своих сил уже! Проверьте наличие лекарственных препаратов в аптеках и цены на них!», — требует Наталья Иванова.

В службе по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что дефицит действительно был из-за высокого спроса на лекарства, но ситуацию удалось исправить. «В связи с высокой востребованностью лекарств, превышающей возможность восполнения запасов аптеками, а также техническими задержками поступления лекарств в аптеки, отсутствием препаратов в достаточном количестве у поставщиков, регистрировался дефицит, который в настоящее время устранен». Также в здравнадзоре ХМАО добавили, что жителям округа не стоит заниматься самолечением и в случаях появления симптомов заболевания следует обращаться за медицинской помощью.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО больные коронавирусом скупают опасный препарат, который может усугубить течение болезни. При этом информация о том, что лекарство способно вылечить от заболевания, распространяется медработниками.