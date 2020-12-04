Губернатор ЯНАО дал силовикам установку перед Новым годом

Дмитрий Артюхов поручил следить за безопасностью людных мест Фото: Артем Черемисов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов потребовал от руководителей силовых ведомств повысить защиту общественных мест округа. Такая мера принимается в преддверии новогодних праздников. Об этом шла речь на совещании антитеррористической комиссии.

«Губернатор поручил заинтересованным органам власти в преддверии новогодних праздников проверить степень защищенности мест массового пребывания людей, объектов транспорта, энергетики и жизнеобеспечения», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Отмечается, что в округе продолжают оснащать массовые места камерами и системами оповещения. Также усиливается физическая охрана таких точек.

Артюхову доложили о ситуации с мигрантами на Ямале. С начала года правоохранители выявили около 5 тысяч нарушений в сфере миграции. В результате 41 иностранец был выдворен из России. Участники совещания отметили, что в округе нет условий, способных негативно сказаться на общественно-политической обстановке. Согласно данным опроса за 2019 год, 85% участников положительно оценивают межнациональные отношения на Ямале.

Ранее власти ЯНАО поручили силовикам сократить число «пьяных» преступлений в округе. Это станет одной из главных целей для правоохранителей в 2021 году.