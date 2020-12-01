Власти ЯНАО назвали главные направления в борьбе с преступностью

Правоохранителей ориентировали на ликвидацию «пьяной» и рецидивной преступности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число преступлений, совершенных под влиянием алкоголя, в 2021 году на Ямале должно быть снижено. Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством заместителя губернатора ЯНАО Аркадия Бессонова, курирующего общественную безопасность.

«Заместитель главы региона поручил продолжить в 2021 году реализацию мероприятий, направленных на снижение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, профилактику правонарушений на улицах и в общественных местах, противодействие „пьяной“ и повторной преступности», — сообщили в пресс-службе окружного правительства по итогам заседания. Кроме того, большое внимание по-прежнему будет уделяться подрастающему поколению и привлечению широких слоев общественности к охране правопорядка.

При этом, по данным ямальских властей, за 10 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 17,3% снизилось количество тяжких телесных повреждений, на 54% — изнасилований. Были приняты дополнительные меры по профилактике мошенничества, в том числе поквартирные обходы, разъяснительная работа, размещения памяток о том, как не попасться на уловки жуликов.

С начала года правоохранителями и общественниками выявлено больше 11 тысяч нарушений, связанных с распитием спиртного как взрослыми, так и подростками, а также их появлением в общественных местах в состоянии опьянения. Комплексный и системный подход к обеспечению безопасности реализуется в рамках программы «Безопасный регион».