Определился первый партийный депутат на вылет из гордумы Перми

В 2021 году на выборах в гордуму Перми возглавить список партии «Яблоко» планирует лично лидер местного отделения Ольга Колоколова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к партии. Соответственно, действующий депутат от партии Надежда Агишева рискует не переизбраться в новый состав думы.
«Колоколова сама пойдет. Она в хороших отношениях с теми, кто планирует перейти в мэрию. Поэтому на уровне администрации города она может получить поддержку», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что позицию по Колоколовой будет сложно поменять, даже в случае альтернативных установок из Москвы.
В беседе с корреспондентом URA.RU Колоколова не подтвердила информацию о своем участии на выборах в гордуму Перми, пояснив, что об этом говорить преждевременно. При этом накануне на своей странице в Facebook она написала: «Партия „Яблоко“ даже без коалиций, госфинансирования и административного ресурса в состоянии взять 3,5-4 процента на региональных выборах, а при выборах в Думу краевого центра гарантированно получить депутатский мандат по партийному списку за счёт высокой поддержки в Ленинском районе Перми». Агишева на звонок не ответила.
URA.RU рассказывало, что региональные политические администраторы планируют обновить гордуму Перми на 50%. О необходимости обновления представительного органа также говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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