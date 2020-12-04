В Челябинской области полностью перекроют федеральную трассу

Трасса М5 будет перекрыта в районе города Сим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральную трассу М5 полностью перекроют для установки П-образной опоры. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Полная остановка движения будет произведена для установки П-образной опоры с площадкой для интеллектуальной транспортной системы (для табло переменной информации). Проезд автотранспорта будет невозможен 5 декабря на автодороге М-5 „Урал“ на 1589 км (в районе города Сим) с 23:30 до 00:00», — отметили URA.RU в Упрдоре.

В федеральной службе добавили, что водителям необходимо учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Дорожники также просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.