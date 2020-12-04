04 декабря 2020

В Челябинской области полностью перекроют федеральную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Трасса М5 будет перекрыта в районе города Сим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральную трассу М5 полностью перекроют для установки П-образной опоры. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Полная остановка движения будет произведена для установки П-образной опоры с площадкой для интеллектуальной транспортной системы (для табло переменной информации). Проезд автотранспорта будет невозможен 5 декабря на автодороге М-5 „Урал“ на 1589 км (в районе города Сим) с 23:30 до 00:00», — отметили URA.RU в Упрдоре.

В федеральной службе добавили, что водителям необходимо учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Дорожники также просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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