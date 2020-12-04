Игрок «Динамо» призвал футболистов не жаловаться на коронавирус

В отличие от простых россиян у футболистов есть возможность встречаться на поле Фото: Илья Московец © URA.RU

В отличие от тех, кто вообще не может ходить на работу, футболисты могут играть даже во время пандемии. Поэтому на поле стоит выкладываться максимально, заявил защитник «Динамо» Роман Нойштедер.

«Думаю, что жаловаться никому не надо. Мы можем играть в футбол, а есть те, кто не может ходить на работу. Надо это просто принять. На поле выкладываться на максимуме», — цитирует Нойштедера «Спорт экспресс».

Самыми опытными футболист назвал игроков тех клубов, которые ежегодно играют в Лиге чемпионов. Он также отметил, что у всех команд большие составы, а значит, в случае форс-мажора с коронавирусом, они могут заменить игрока.

Российский футболист Александр Мостовой уже назвал нынешний евросезон провальным для отечественных спортсменов. Также о выступлении в Лиге Европы высказался экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, пишет RT. Примечательно, что Российский футбольный союз в 2020 году решил внедрить в школы уроки по футболу, сообщает телеканал 360.