Депутату Госдумы из УрФО отказали в вакцинации

О наличи антител Евгений Марков узнал только когда пришел ставить вакцину от коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Евгений Марков был вынужден отказаться от идеи вакцинации от коронавируса из-за наличия у него в крови антител. Народный избранник успел переболеть COVID-19 в бессимптомной форме, рассказал он корреспонденту URA.RU.

«Я узнал о том, что переболел короновоирусом, только когда поехал на вакцинацию, медики сказали, что мне ее ставить не нужно — в крови нашли антитела. Скорее всего это случилось 1,5 — 2 месяца назад, по крайней мере так утверждают врачи. Я активно перемещался, был на всех заседаниях, каждую неделю мы проходили проверки, и все они показали отрицательный результат. Поэтому у меня даже нет предположений, где это могло произойти», — рассказывает депутат.

Марков добавил, что продолжает соблюдать все требования безопасности, согласно рекомендации врачей. И подчеркнул, что ни разу не почувствовал симптомов. «Видимо помогла моя партийная принадлежность. У сектора ЛДПР автоматически вырабатывается антитела», — смеется Марков. Тем не менее, вакцинироваться от коронавируса депутат все равно собирается. По рекомендациям врачей, вернуться к этому вопросу он сможет спустя несколько месяцев.

Ранее URA.RU писало, что первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин из-за ухудшения самочувствия экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Однако ни один из инсайдеров не подтвердил, что у Бухтина диагностирован коронавирус.