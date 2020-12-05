Врач перечислила противопоказания к прививке от коронавируса

В вакцинации от коронавируса, которая стартовала в Москве в субботу 5 декабря, могут отказать лицам старше 60 лет, а также жителям, болеющим ОРЗ, или недавно поставившим другую вакцину. Об этом сообщила главный врач городской поликлиники №2 столичного депздрава Наталья Шиндряева.
«На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания», — цитирует слова Шиндряевой РИА «Новости».
Врач уточнила, что пациентам, поставившим недавно вакцину от другой инфекции, нужно будет выждать две — четыре недели. Только потом ему поставят прививку от коронавируса.
Пункты вакцинации жителей от коронавируса открылись в 70 поликлиниках Москвы 5 декабря. Прививки будут ставить препаратом «Спутник V», пишет РТ. После прививки и от коронавируса могут проявиться побочные эффекты. В том числе сонливость, слабость и повышение температуры.