Врач назвала побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

В числе побочных эффектов — слабость и повышение температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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После вакцинации от коронавируса могут проявиться побочные эффекты. Среди них сонливость, слабость и повышение температуры, заявила главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

«Предупреждаем о том, что может быть период кратковременного ощущения слабости, повышения сонливости. Может быть температура до 37 [градусов] в первые сутки после введения препарата. Как у нас говорят клинические фармакологи, если на любой препарат лекарственный нет никакой реакции, вопрос, препарат ли это», — передает ее слова РИА «Новости».

Врач также предупредила, что это состояние может сохраняться в первые сутки после введения вакцины. Если слабость длится дольше, нужно обратиться к врачу. Однако не факт, что это связано именно с прививкой, резюмировала специалист.

Ранее профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский рассказал URA.RU, кому не нужно делать прививку от коронавируса. В их числе уже переболевшие, ведь при наличии собственных антител вакцина станет избыточной.

С 5 декабря в России начали вакцинировать людей от коронавируса. В первую очередь прививку «Спутник V» поставят врачам, учителям и работникам спецслужб, передает RT.