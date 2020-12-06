В Новом Уренгое ожидают новых назначений на ключевые посты

На пост главы департамента образования Нового Уренгоя планируют назначить Марину Аввакумову Фото: YouTube, стоп-кадр видео

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Официальное назначение чиновников на остающиеся вакантными ключевые должности в Новом Уренгое (ЯНАО) должно произойти уже на этой неделе. Об этом рассказали URA.RU сразу несколько источников, близких к городской администрации.

«Документы о назначении Марины Аввакумовой на пост главы городского департамента образования согласованы, она станет преемником Михаила Терещенко, ушедшего на повышение, — рассказали собеседники агентства. — Ожидалось, что о назначении объявят еще на минувшей неделе, но этого почему-то не произошло». Что касается должности заместителя главы города по экономике, то имя кандидата на данную позицию тщательно скрывается — «даже в кадровый резерв никого не включали».

В мэрии газовой столицы не подтвердили, но и не опровергли слова источников. «Как только будет информация, мы ее опубликуем в официальных аккаунтах администрации города и на сайте», — сообщили в пресс-службе.

Также остается открытым вопрос о назначении на муниципальную службу экс-главы Фонда жилстроя ЯНАО Дениса Колесниченко. Он оставил свой пост еще в конце октября, после чего вернулся в газовую столицу — по разговорам, он также должен был получить место в городской администрации, его регулярно видят в компании с мэром Андреем Вороновым.

Ранее сообщалось, что спикер городской думы Марина Аввакумова сложила депутатские полномочия «в связи с переходом на муниципальную службу». Председателем городского собрания депутатов стала Полина Шумова, возглавляющая городской Дом детского творчества.