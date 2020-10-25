Глава скандального некоммерческого фонда ЯНАО подал в отставку

За фондом жилстроя ЯНАО тянется шлейф истории с растратой десятков миллионов рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководитель скандально известного Фонда жилищного строительства (ФЖС) ЯНАО Денис Колесниченко подал в отставку. По информации источников URA.RU, чиновник, проработавший в должности почти два года, может вернуться в Новый Уренгой и войти в команду мэра Андрея Воронова. Экс-директор ФЖС Виктор Калашников не так давно был приговорен к лишению свободы и крупному штрафу.

«Директор фонда Колесниченко уже написал заявление об уходе по собственному желанию, — сообщили собеседники агентства во властных структурах. — Сейчас решается вопрос о том, кто возглавит организацию». Пока до конца не ясно, в связи с чем Колесниченко решил оставить свой нынешний пост, но по мнению инсайдеров, он может войти в команду недавно избранного мэра Нового Уренгоя.

Официальные представители ФЖС пояснили, что Колесниченко пока продолжает работу в должности директора. «Действительно, Колесниченко написал заявление об увольнении по собственному желанию, — сообщили в фонде. — Вопрос о дате увольнения и назначении исполняющего обязанности НО „Фонд жилищного строительства ЯНАО“ будет решен позднее».

В качестве основания для увольнения директор указал смену места жительства. Пока не ясно, вернется ли Колесниченко в Новый Уренгой — в 2018 году он уже пытался занять место заместителя мэра по строительству, но не прошел по конкурсу.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава фонда Виктор Калашников был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей за многомиллионную растрату. Кроме того, бывший директор подозревается в даче взятки в особо крупных размерах.