Алексей Текслер (в центре) опробовал лед в парке Терешковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 декабря принял участие в открытии нового катка в Челябинске. Глава региона вышел на лед вместе с сыном Мишей. Каток в парке Терешковой был построен на средства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), владельцем которого является бизнесмен Юрий Антипов. Ледовые дорожки появились среди деревьев.

«Замечательная идея, кататься среди деревьев! — заявил Текслер на открытии катка. — Скоро Новый год, мы ждем его с нетерпением. Несмотря на пандемию нам хочется праздничного настроения. И этот проект такое настроение создаст». Текслер поблагодарил гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского за подарок городу. Губернатор с сыном, в компании шоумена Станислава Ярушина, первыми опробовали лед.

«С представителями городской и областной власти у нас давно налажено нормальное рабочее сотрудничество, — заявил URA.RU Ходоровский. — Именно в связи с активной позицией Алексея Текслера и Натальи Котовой во многом связаны наши социальные проекты. Мы рады ответить на их призыв изменить наш родной Челябинск к лучшему».

Как отметил Ходоровский, у ЧЭМК, в отличие от всех прочих российских крупных металлургических холдингов, сложилась уникальная ситуация. Управляющая компания находится не в Москве, а в Челябинске, где расположен промышленный актив. «Мы здесь живём, работаем, нам и благоустраивать город», — считает Ходоровский.

Площадь катка составила 3,1 тысячи квадратных метров, длина дорожек — 800 метров. Каждые два часа ледозаливочные канадские комбайны Olympia выравнивают искусственный лед. Возле катка появились кафе, построен пункт проката коньков и раздевалка. Температура льда поддерживается специальной системой. Каток не растает, даже если температура поднимется выше 10 градусов тепла. Кататься в парке можно будет до апреля. Каток строила компания «Формула льда» (Санкт-Петербург). Эта же фирма обустраивала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Каток открыт! Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор приехал на каток с сыном Мишей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер (справа) поблагодарил Павла Ходоровского (слева) за подарок городу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лед не растает даже в теплую погоду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU