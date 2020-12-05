Москвичей предупредили о погодном рекорде в декабре

Обычно в столице солнце зимой светит примерно 18 часов в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Декабрь этого года для жителей Москвы может запомниться как самый солнечный в истории наблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается 50-55 ясных часов, а значит, уже к середине месяца есть вероятность того, что декабрь 2020 может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений», — цитирует Тишковца РИА «Новости». По его словам, такую малооблачную погоду синоптики обычно называют «миллион на миллион».

Представитель метеоцентра добавил, что солнечные дни в столицу пришли благодаря сибирскому антициклону. По его словам, такая погода продержится в Москве до следующих выходных.

Тишковец также отметил, что предыдущий рекорд по количеству солнечных часов в декабре был установлен в 2002 году, когда солнце над столицей светило 51 час. Обычно же зимние месяцы в центральной части России являются одними из самых хмурых в году. В среднем зимой на столицу приходится не более 18 часов солнца в месяц.