Москвичей предупредили о погодном рекорде в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрунзенская набережная. Москва, зима, крымский мост, храм христа спасителя, министерство обороны рф, москва-река
Обычно в столице солнце зимой светит примерно 18 часов в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Декабрь этого года для жителей Москвы может запомниться как самый солнечный в истории наблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается 50-55 ясных часов, а значит, уже к середине месяца есть вероятность того, что декабрь 2020 может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений», — цитирует Тишковца РИА «Новости». По его словам, такую малооблачную погоду синоптики обычно называют «миллион на миллион».

Представитель метеоцентра добавил, что солнечные дни в столицу пришли благодаря сибирскому антициклону. По его словам, такая погода продержится в Москве до следующих выходных.

Тишковец также отметил, что предыдущий рекорд по количеству солнечных часов в декабре был установлен в 2002 году, когда солнце над столицей светило 51 час. Обычно же зимние месяцы в центральной части России являются одними из самых хмурых в году. В среднем зимой на столицу приходится не более 18 часов солнца в месяц.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...