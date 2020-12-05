Адвокат: под статью об АУЕ рискует попасть любой россиянин

После внесения движения АУЕ (организация «Арестантский уклад един», признанная в России экстремистской) в список экстремистских организаций в РФ, риск оказаться фигурантом уголовного дела появился у всех пользователей соцсетей, когда-либо размещавших подобные материалы. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.
В начале декабря суд оштрафовал жителя Сургута за опубликованный фрагмент видеоигры «Тюряга», где на теле персонажа была восьмиконечная звезда. Штрафы за старые посты на уголовную тематику получили жители еще нескольких городов России.
«Неважно, когда была размещена публикация, важно — актуален ли запрещенный материал. Силовики фиксируют то, что размещено в настоящий момент. А когда такой пост был опубликован — это другой вопрос», — рассказал Миронов.
«У нас достаточно кондовая (топорная) система, которая будет загребать под общую гребенку всех», — рассказал Миронов. По его словам, следователей не интересует, как давно была размещена публикация, главное, что она есть.
Юрист рассказал, что внесение движения АУЕ в список экстремистских организацией является положительной тенденцией. Однако при возбуждении уголовных дел за пропаганду данного движения, нужно различать некую субкультуру, являющуюся отголоском тюремного пути, тюремной культуры, от вещей, которые действительно развращают молодежь.
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