Россиян начали штрафовать за старые посты об АУЕ

Суды штрафуют россиян за демонстрацию экстремистской символики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суды России начали штрафовать граждан за старые посты о тюремной жизни и запрещенной в стране организации АУЕ. Движение признали экстремистским в 2020 году, при этом публикации датированы предыдущими годами.

«Суд в Сургуте оштрафовал местного жителя на тысячу рублей за то, что в 2011 году он выложил в группе фото авторитета Япончика, на плечах которого были набиты татуировки в виде восьмиконечных звезд», — пишет «Ридус». Еще одного жителя Сургута оштрафовали за опубликованный фрагмент видеоигры «Тюряга», где на теле персонажа также была восьмиконечная звезда. Суд посчитал оба случая демонстрацией экстремистской символики.

Еще один житель Сургута был оштрафован не только за демонстрацию символики АУЕ — на его странице были опубликованы свастика и другая символика нацистов. В Омске суд также оштрафовал мужчину за старый пост во «ВКонтакте». На сайте суда писали, что россиянин демонстрировал символику АУЕ, однако не уточнили, о чем именно идет речь.