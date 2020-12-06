Полицейский в Москве выстрелил в ребенка, до которого домогался. Видео

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33-летний сотрудник полиции домогался до 13-летней девочки в Москве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудник полиции Москвы домогался до 13-летней девочки, после чего выстрелил ей в ногу. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.

«Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку при стрельбе из травматического оружия на юге Москвы», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Васина. Перед этим 33-летний сотрудник полиции домогался до 13-летней девочки и пытался затащить ее в дом.

Соседи вызвали полицию. На нападавшего заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейский был в гражданской форме. В пресс-службе Главного управления МВД Москвы не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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