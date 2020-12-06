06 декабря 2020

Родственники жертв авиакатастрофы в Шереметьево подали иск в суд. Дело будут разбирать в Париже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту
К иностранным производителям Sukhoi Superjet 100 предъявлен иск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семьи погибших пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево подали в суд на производителей «начинки» лайнера. Иск отправленв суд Парижа, туда могут вызвать представителей сразу семи компаний: пяти французских, американской и немецкой.

Ответчиками могут стать Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L’Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corp, пишет «Коммерсант». Все они занимались производством «начинки» самолета. Представители истцов утверждают, что Superjet 100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите.В мае 2019 года самолет, получив электрический разряд во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку.

Впрочем, в Международный авиационный комитет (МАК) пока не опубликовал доклад о причинах трагедии. В суде Химок, где судят пилота сгоревшего самолета, защита настаивает на версии о недостатках шасси самолета, приведших к возгоранию топлива, производитель которого также находится в списке ответчиков в Парижском суде.

Трагедия в Шерметьево произошла 5 мая 2019 года. В самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, через несколько минут после вылета попала молния, напоминает РАПСИ. Экипаж принял решение вернуться и совершить экстренную посадку. Из-за неудачного приземления в хвостовой части самолете начался пожар. В результате катастрофы погибли 40 человек и один член экипажа. Следствие считает виновником трагедии командира воздушного судна Дениса Евдокимова, передает телеканал 360. О том, что сгоревший стал неуправляемым еще в воздухе, заявил URA.RU бывший испытатель самолета Александр Иванов.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...