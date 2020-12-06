Семьи погибших пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево подали в суд на производителей «начинки» лайнера. Иск отправленв суд Парижа, туда могут вызвать представителей сразу семи компаний: пяти французских, американской и немецкой.
Ответчиками могут стать Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L’Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corp, пишет «
Впрочем, в Международный авиационный комитет (МАК) пока не опубликовал доклад о причинах трагедии. В суде Химок, где судят пилота сгоревшего самолета, защита настаивает на версии о недостатках шасси самолета, приведших к возгоранию топлива, производитель которого также находится в списке ответчиков в Парижском суде.
Трагедия в Шерметьево произошла 5 мая 2019 года. В самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, через несколько минут после вылета попала молния, напоминает