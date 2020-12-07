УрФО признали одним из самых пьющих регионов в РФ. Хуже всего ситуация в тюменской матрешке

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Абсолютным лидером среди регионов РФ по количеству вредных привычек стала Магаданская область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО попали в первую десятку российских регионов по количеству вредных привычек. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА «Рейтинг». Другие регионы УрФО заняли высокие места в рейтинге.

Среди 85 российских регионов по количеству вредных привычек ЯНАО стоит на 10 месте, ХМАО — на 15 месте. Тюменская область — на 16 месте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитиков. Жители других уральских регионов также употребляют много алкоголя. Курганская область оказалась на 17 месте, Челябинская область поднялась на 21 место, а Свердловская область заняла 35 место.

Пермский край находится на 22 месте. Абсолютным лидером стала Магаданская область. Рейтинговый балл региона составляет 15.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предложила премировать сотрудников, отказавшихся от перекуров. Она считает, что это поможет бороться с вредными привычками в РФ, передает телеканал 360.

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