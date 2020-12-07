Водителей предупредили о новых правилах техосмотра

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Автомобили будут фотографировать на станции техосмотра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Техосмотр в России будет проходить с обязательной фотосъемкой автомобиля на станциях осмотра. Проект соответствующего приказа разрабатывает МВД РФ. Фотографии будут заверены электронной подписью.

«Автомобили нужно будет фотографировать два раза: до процедуры прохождения техосмотра и после», — передает газета «Известия» со ссылкой на проект приказа. Госномер транспортного средства на фотографиях должен быть хорошо виден. Кроме этого, МВД обяжет фотографировать автомобиль так, чтобы была видна марка и цвет машины.

Материалы будут заверять электронной подписью сотрудники центров техосмотра. Это необходимо, чтобы автовладельцы не фотографировали транспортные средства сами. Съемка будет вестись на специальные камеры, одобренные Росстандартом. Приказ вступит в силу с 1 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД смогут приостанавливать действие диагностических карт водителей на дороге. Это произойдет в случае нарушения работы фар, дворников или стоп-сигналов автомобиля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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