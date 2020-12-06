06 декабря 2020

ГИБДД начнет забирать ПТС за мелкие неисправности на автомобиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, рация, служебный автомобиль, гибдд, сотрудник дпс, дпс
Сотрудник ГИБДД сможет на дороге забрать ПТС у водителя,если его машина окажется неисправной Фото: Илья Московец © URA.RU

В МВД готовятся радикально ужесточить контроль за исправностью автомобилей на дорогах. В случае, если на машине не будут работать фары, указатели поворота, дворники или стоп-сигналы, а также окажутся неисправны тормоза, то сотрудники ГИБДД прямо на дороге могут приостановить действие диагностических карт. На устранение поломки и повторный техосмотр водителю дадут всего 72 часа.

«Новая система может коснуться интересов более одного млн нарушителей», — отмечает «Коммерсант». Инспектор сможет запретит водителю ехать дальше, если у него не работают фары в темное время суток или стеклоочиститель во время дождя. При менее критичных поломках можно будет продолжить движение до места ремонта, отмечается в инициативе МВД.

За отказ водителя исправить поломку в отведенное время, дорожная полиция изымет у него свидетельство о регистрации. Однако, если техосмотр будет пройден, то оператор передаст информацию в базу данных ГИБДД и запрет снимется автоматически.

Как пишет газета, в МВД планируют внести изменения в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре». В ведомстве пояснили, что новые меры разрабатываются в рамках реформирования прохождения техосмотра. Как показывает опыт, до 80% автовладельцев диагностические карты машины сейчас покупают.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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