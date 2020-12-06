ГИБДД начнет забирать ПТС за мелкие неисправности на автомобиле

В МВД готовятся радикально ужесточить контроль за исправностью автомобилей на дорогах. В случае, если на машине не будут работать фары, указатели поворота, дворники или стоп-сигналы, а также окажутся неисправны тормоза, то сотрудники ГИБДД прямо на дороге могут приостановить действие диагностических карт. На устранение поломки и повторный техосмотр водителю дадут всего 72 часа.
«Новая система может коснуться интересов более одного млн нарушителей», — отмечает «Коммерсант». Инспектор сможет запретит водителю ехать дальше, если у него не работают фары в темное время суток или стеклоочиститель во время дождя. При менее критичных поломках можно будет продолжить движение до места ремонта, отмечается в инициативе МВД.
За отказ водителя исправить поломку в отведенное время, дорожная полиция изымет у него свидетельство о регистрации. Однако, если техосмотр будет пройден, то оператор передаст информацию в базу данных ГИБДД и запрет снимется автоматически.
Как пишет газета, в МВД планируют внести изменения в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре». В ведомстве пояснили, что новые меры разрабатываются в рамках реформирования прохождения техосмотра. Как показывает опыт, до 80% автовладельцев диагностические карты машины сейчас покупают.
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