В ГКБ-14 Екатеринбурга ищут медбрата, желавшего смерти пациентам

Горздрав Екатеринбурга проводит проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ГКБ №14 Екатеринбурга ищут медбрата, который, по заявлениям родственников пожилой пациентки, желал смерти больным коронавирусом. О проводимой проверке URA.RU сообщили в свердловском оперштабе по борьбе с пандемией.

«По сообщениям СМИ о высказывании сотрудника больницы горздрав Екатеринбурга проводит проверку, — говорится в сообщении оперштаба. — Если факт частично или полностью подтвердится, будут приняты соответствующие меры».

В управлении здравоохранения Екатеринбурга отметили, что даже в ситуации высокой нагрузки, которая легла на плечи медиков в связи с коронавирусом, «подобные высказывания в адрес пациентов недопустимы». «Для установления всех обстоятельств родственникам необходимо обратиться к руководству больницы, которое готово к всестороннему разбирательству ситуации», — отмечают в горздраве.

По данным оперштаба, в ГКБ №14 нет дефицита коек, в том числе и реанимационных, все пациенты получают необходимое лечение, а переводы пациентов внутри больницы проводятся только по врачебным показаниям, также как перевод на амбулаторное лечение (на дому).

О случившемся, напомним, рассказали родственники 80-летней женщины, которая поступила в ГКБ №14 с коронавирусом и поражением 90% легких. По рассказу ее внучки, медбрат по имени Максим заявил пациентам с коронавирусом, находящимся в реанимации, что желает им смерти и с удовольствием бы поставил умертвляющий укол. По словам родственников, бабушку выписали домой недолеченной и на днях снова госпитализировали с пневмонией и осложнениями — уже в другую больницу.