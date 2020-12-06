В реанимации медбрат угрожал пожилым пациенткам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медбрат по имени Максим екатеринбуржской больницы №14 заявил пациентам с коронавирусом, что желает им смерти и с удовольствием бы поставил им соответствующий укол. На отношение медика пожаловалась своим родственникам 80-летнаяя женщина, которую привезли в больницу с 90% поражения легких.

«Медбрат Максим сказал бабушке: «Была бы моя воля, я поставил бы всем уколы, чтобы вы все здесь сдохли», — рассказала родственница пенсионерки telegram-каналу Mash. Медик также заявил пожилой женщине, что ожидал ее смерти через 5—10 минут после того, как ее привезли в больницу.

По словам родственницы пациентки, бабушку привезли в больницу несколько дней назад, но несмотря на ее тяжелое состояние (женщина сильно ослабла и с трудом дышала) ее не переводили в реанимацию до тех пор, пока она не упала в обморок. После того, как бабуцшка очнуласьв реанимации, она увидела, как медбратс силой трясет соседку по палате. Бабушка попросила его не трясти ее так, потому что на плече большая рана после катетера, после этого молодой человек и произнес свою гневную тираду.

Женщину, как утверждают родственники, выписали домой недолеченной. Теперь ее снова госпитализировали с пневмонией, но уже в другую больницу.