С курганцев требуют деньги за мусор, которого нет

Курганцы задолжали за вывоз мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Представители курганских общественных организаций получили претензии от регоператора «Чистый город» по поводу долга за вывоз мусора. Общественники уверены, что платить не должны, так как коммерческую деятельность не ведут. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков.

«Ряд общественных организаций в Шадринске получили претензии от „Чистого города“ о взыскании задолженности за вывоз мусора. При этом компании не получают прибыль. Нулевые декларации размещены в открытых данных. А компании зарегистрированы по месту прописки владельцев», — рассказал Андрюков.

По его мнению, общественные организации не производят мусор. Граждане, которые занимаются общественной работой — обычные курганцы, которые и так платят за мусор по месту прописки. «Кроме того, как может образоваться задолженность за услугу, которая не была оказана?», — считает правозащитник.

В претензии регоператора говорится, что общественная организация обязана заплатить долг и подписать договор на оказание услуг. «В случае отказа удовлетворить требования, в добровольном порядке, регоператор будет вынужден обратиться с заявлением в суд», — указано в документе.

Андрюков уточнил, что если дело дойдет до суда, то он намерен жаловаться в прокуратуру о том, что претензия не обоснована. В компании «Чистый город» пообещали прокомментировать URA.RU ситуацию в ближайшее время.