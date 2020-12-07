Онищенко раскрыл, когда нужно ограничить передвижение в регионах

По мнению Геннадия Онищенко, передвижение россиян стоит ограничить в новогодние праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предложение Минздрава РФ ограничить передвижения россиян между регионами и внутри их будет полезно только в новогодние праздники. Если эти ограничения предложат ввести на более длительный срок, то от этого будет только вред. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за ситуации с коронавирусом в России необходимо рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между регионами и внутри них. При этом помощник Мурашко отметил, что Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по стране.

«Эта идея [о рассмотрении ограничения передвижения внутри страны] не нова, некоторые уже действуют. Поэтому необходимо обсуждать, что планируется вводить. Если его (Мурашко — прим. ред.) беспокоит то, что передвижения людей начнутся в новогодние праздники — с этим я согласен. А если речь о введении ограничений на передвижение, не связанных с новогодними праздниками, то никакой пользы от этого не будет, только вред. У нас и без того остановлена экономика, а всякого рода массовые перелеты, которые мы с ужасом наблюдаем, — очень плохое дело», — поделился Онищенко.

Депутат напомнил, что на сегодняшний день коронавирусом переболели уже около 2,5 млн россиян, а также растет число вакцинированных от коронавируса — поэтому, по мнению Онищенко, никаких ограничений вводить не нужно. «Деловые поездки ни в коем случае нельзя запрещать — люди должны заниматься бизнесом. А вот эта форма отдыха, которую мы будем наблюдать с 1 по 10 января, эта массовая пьянка — их нужно ограничивать», — считает Онищенко. При этом он подчеркнул, что в тех городах РФ, где есть подъем заболеваемости коронавирусом, вводить некоторые ограничения все-таки необходимо.