06 декабря 2020
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Из-за коронавируса скончалась ректор пермского медуниверситета

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новых звезд на Аллее Доблести и Славы. Пермь, решетников максим, макарихин игорь, корюкина ирина
Скончалась ректор пермского медицинского университета Ирина Корюкина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ректор Пермского медицинского университета Ирина Корюкина скончалась 7 декабря. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе законодательного собрания Пермского края. Сообщается, что у Корюкиной, которая также была депутатом регионального парламента, был диагностирован коронавирус.

«Ирина Корюкина скончалась», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого парламента. Источник агентства, близкий к Корюкиной, сообщает, что у нее был диагностирован коронавирус и именно он мог стать основной причиной смерти.

Корюкина родилась 21 февраля 1953 года, занимала должность ректора медуниверситета с 2005 года. Ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», впервые избралась в законодательное собрание края в 2006 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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