Из-за коронавируса скончалась ректор пермского медуниверситета

Ректор Пермского медицинского университета Ирина Корюкина скончалась 7 декабря. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе законодательного собрания Пермского края. Сообщается, что у Корюкиной, которая также была депутатом регионального парламента, был диагностирован коронавирус.
«Ирина Корюкина скончалась», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого парламента. Источник агентства, близкий к Корюкиной, сообщает, что у нее был диагностирован коронавирус и именно он мог стать основной причиной смерти.
Корюкина родилась 21 февраля 1953 года, занимала должность ректора медуниверситета с 2005 года. Ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», впервые избралась в законодательное собрание края в 2006 году.
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