В Кремле раскрыли, чем займется Чубайс

Анатолий Чубайс приступил к работе в новой должности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс не будет заниматься выстраиванием диалога с США, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил это состоянием отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Достижение целей устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном, но не является, поскольку диалог между Москвой и Вашингтоном сейчас в целом пребывает не в очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Чубайс «будет заниматься конкретно темой устойчивого развития». «А что касается двусторонних российско-американских отношений, то этим занимаются и министерство иностранных дел, и другие ведомства в координации с ним, и, разумеется, президент Российской Федерации», — отметил Песков.

Президент Владимир Путин вечером 2 декабря принял решение о смене главы Роснано, при этом не стал публично прощаться с Анатолием Чубайсом. 4 декабря глава государства подписал указ о назначении политика своим спецпредставителем по связям с международными организациями. Среди политологов обсуждалась версия, что Чубайс может стать связующим звеном между Кремлем и администрацией нового президента США Джо Байдена.