Политологи: чем Чубайс займется в новой должности

Анатолию Чубайсу на новой должности пригодится опыт общения с демократами США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс, назначенный на должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями, станет связующим звеном между Кремлем и администрацией нового президента США Джо Байденом, считают опрошенные URA.RU политологи. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что Чубайс — наиболее удачная кандидатура для переговоров, поскольку имеет богатый опыт контактов с демократами в 1990-е годы.

«Конечно, истеблишмент демократической партии, который ведет свой генезис со времен [президента США] Билла Клинтона [срок полномочий — 1993—2001 годы], позитивно относится к Чубайсу, как к активному участнику команды [первого президента России] Бориса Ельцина. Для них Чубайс — это человек, с которым команда демократов активно взаимодействовала в 1990-е годы. Связь без сомнения осталась, и есть возможность контакта», — сказал URA.RU Солонников.

Политолог Илья Гращенков связывает перспективы Анатолия Чубайса стать переговорщиком между Кремлем и США с тем, что его отставка из Роснано прошла без почестей. «Увольнение Чубайса могло быть инициировано, чтобы разорвать официальные отношения с командой президента Владимира Путина, чтобы у политика были развязаны руки для разговора с демократами, — сказал Гращенков. — Чубайс может в том числе контактировать с некоммерческими организациями, представляющими политические интересы США».

Владимир Путин вечером 2 декабря принял решение о смене главы Роснано, при этом не стал публично прощаться с Анатолием Чубайсом. 4 декабря президент подписал указ о назначении политика своим спецпредставителем по связям с международными организациями. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Чубайс на новом посту будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН. Экс-глава Роснано на своей странице в Facebook написал, что «предстоящее дело по-настоящему значимо для страны» и интересно ему лично.