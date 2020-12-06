Налоговиков из ЯНАО ждет суд по делу о краже десятков миллионов

Хищения проводились через ведомственную компьютерную программу ФНС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В Новом Уренгое (ЯНАО) передано в суд обвинительное заключение по одному из самых громких дел последних лет — хищении организованной группой налоговиков свыше 26 млн рублей по сфабрикованным ими сведениям. Как сообщили в генпрокуратуре РФ, на скамье подсудимых — трое бывших сотрудников управления ФНС по Новому Уренгою.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленниками было сфабриковано 152 решения о возврате излишне уплаченного налога на сумму свыше 26 млн рублей, причем сами налогоплательщики никаких заявок не подавали и денег не получали. «В зависимости от роли и степени участия бывшие сотрудники налоговой инспекции обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили представители ведомства.

По версии следствия, сотрудники отдела региональной межрайонной инспекции ФНС № 2 в течение полутора лет вносили в компьютерную программу ведомства ложные сведения о переплатах по налогам. На основании этого формировались фиктивные заявки на возврат денег налогоплательщикам, а затем перечислялись на фиктивные счета для их обналичивания.

В надзорных органах пояснили, что все обвиняемые во время следствия находились под подпиской о невыезде. В городском суде Нового Уренгоя не смогли назвать дату начала слушаний по данному делу: в канцелярии оно пока не зарегистрировано.