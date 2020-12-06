В крупном городе ЯНАО прекратил работу единственный аппарат КТ

В Губкинском готовятся установить новый томограф Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городской больнице Губкинского (ЯНАО) прекратил работу кабинет компьютерной томографии. Перенесшие коронавирус жители до конца года будут вынуждены пользоваться рентгеном. Об этом рассказали в медиа-центре горбольницы.

«В связи с модернизацией оборудования приостановлена работа кабинета КТ. В помещении проводится демонтаж старого оборудования. После подготовки помещения в отделении лучевой диагностики будет установлен новый компьютерный томограф», — говорится в официальном заявлении учреждения. Процедуры на новом аппарате КТ будут доступны лишь «в третьей декаде декабря». На время работ пациентам предложили пользоваться рентгенографией.

В городских группах во «ВКонтакте» местные жители потребовали оставить старый томограф в работе. «А то не попадешь на КТ, то запись на полгода вперед, то сломается на полгода», — пояснила Лариса Максимова. «И сразу заведите себе техника, чтоб смотрел за ним и вовремя ремонтировал», — посоветовала Наталья Рубцова.

В департаменте здравоохранения ЯНАО заявили URA.RU, что сейчас в округе работает 11 аппаратов КТ, а до конца года ожидается поставка еще шести томографов. «Два в Ноябрьск, а также в Муравленковскую, Губкинскую, Лабытнангскую горбольницы и Таркосалинскую районную больницу. В указанных медорганизациях уже проводится демонтаж и подготовка к получению и установке нового оборудования», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что с начала года проведено более 50 тысяч исследований.

За последний месяц аппараты КТ выходили из строя в Тарко-Сале и Ноябрьске. Вопрос оснащения современной аппаратурой медучреждений ЯНАО ранее взял на контроль губернатор Дмитрий Артюхов.