У частной клиники не оказалось лицензии на имеющуюся аппаратуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пока в Ноябрьск (ЯНАО) не будет доставлена новая аппаратура для КТ и запчасти для ремонта вышедшей из строя аппаратуры, горожанам придется диагностировать коронавирус другими рекомендованными минзравом РФ способами, рассказал URA.RU источник, близкий к медицинским структурам. При этом в городе есть один исправный КТ, однако он находится в частной клинике, которая не имеет лицензии на его использование.

«О наличии новенького томографа в клинике „Сибирское здоровье“ мы знали давно, — рассказали собеседники агентства. — Мы попытались наладить взаимодействие с частниками, но выяснилось, что аппаратура у них простаивает без дела: лицензии на использование такой аппаратуры там нет». По словам инсайдера агенства, несмотря на обещания ускорить ее приобретение, руководство не особо спешит, поэтому навряд ли частный КТ заработает раньше государственных.

Редакция не могла связаться с руководством клиники «Сибирское здоровье». По указанным на сайте контактным телефонам директора никто не ответил.

Таким образом, на сегодня в третьем по значимости городе ЯНАО больше недели нет ни одного действующего аппарата КТ. Единственный в ЦГБ томограф вышел из строя на прошлой неделе, к нему ждут запчастей со дня на день. Еще два аппарата для города закуплено окружными властями — один будет установлен в НЦГБ, второй — в СПИД-Центре.

Ранее сообщалось, вопрос оснащения современной аппаратурой медучреждений ЯНАО взял на контроль губернатор Дмитрий Артюхов. В ходе прямого эфира 19 ноября глава региона сообщил, что до конца года новые компьютерные томографы будут установлены в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Лабытнанги.