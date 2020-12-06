Кому достанется мандат умершего от COVID пермского депутата

Ректор пермского медуниверситета Ирина Корюкина скончалась 7 декабря Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Передача мандата депутата законодательного собрания Пермского края и ректора медуниверситета Ирины Корюкиной, скончавшейся 7 декабря, начнется после соответствующего решения краевого парламента. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе заксобрания. Ожидается, что новый депутат получит свои полномочия на февральском пленарном заседании.

«Законодательное собрание будет принимать решение о досрочном прекращении полномочий депутата на очередном пленарном заседании», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого парламента. Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, говорит, что пленарное заседание состоится в январе 2021 года. После этого начнется процедура передачи мандата.

«Корюкина была избрана по спискам партии „Единая Россия“. По закону, мандат должен быть передан следующему кандидату в списке», — рассказали URA.RU в пресс-службе избиркома. Если все кандидаты данной региональной группы отказываются от мандата, то «Единая Россия» сможет самостоятельно выбрать любого человека из зарегистрированного списка кандидатов. Если же партия этого не сделает в отведенный законом срок, то за нее это сделает избирком, передав мандат в порядке распределения.

Корюкина была избрана по Суксунской региональной группе. После нее в списке идут Александр Житников из Октябрьского и Лариса Климова из Кишерти. «Вероятно, эти члены партии откажутся от мандата», — уточнил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. В этом случае в «Единой России» выберут того кандидата, который будет участвовать по данному округу и на выборах в 2021 году. Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев от комментариев воздержался.

Корюкина скончалась 7 декабря 2020 года. Сообщается, что у нее был диагностирован коронавирус и начались осложнения. Прощание с заслуженным деятелем науки РФ состоится 9 ноября. Все собеседники URA.RU выразили соболезнования родным и близким Ирины Корюкиной.